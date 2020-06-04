СМИ: футболист "Атлетико" Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов

ТАСС, 4 июня. Нападающий испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Коста приговорен судом Мадрида к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает газета El Mundo.

Футболист вместо тюремного заключения согласился в течение года выплатить штраф в размере €36 тыс. Сумму задолженности в размере более €1,1 млн 31-летний игрок возместил испанскому казначейству. Также Коста попросил руководство "Атлетико" выплатить необходимую сумму для оплаты штрафа, клуб пошел навстречу и выделил футболисту необходимый аванс из его зарплаты.

Коста обвинялся в сокрытии доходов от спонсорской сделки в 2014 году с компанией Adidas. Сделка была заключена перед его переходом в английский "Челси".

Нападающий вернулся в "Атлетико" из "Челси" в январе 2018 года. Ранее он также выступал за испанские "Вальядолид", "Сельту", "Альбасете", "Райо Вальекано" и португальскую "Брагу". В составе "Челси" он стал двукратным чемпионом Англии, с "Атлетико" выиграл чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы, а также три раза - Суперкубок УЕФА.