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Футбол в России

Вернувшиеся в Россию легионеры ФК "Спартак" приступили к командным тренировкам

Футболисты отбыли двухнедельный карантин

ТАСС, 4 июня. Иностранные футболисты "Спартака", которые вернулись из Европы, отбыли двухнедельный карантин и могут приступить к командным тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Среди легионеров, кто вернулся в общую группу, француз Самуэль Жиго, чех Алекс Крал, нидерландец Гус Тил и швед Джордан Ларссон. Игроки приступили к занятиям в тренажерном зале.

Ранее все игроки и персонал "Спартака" сдали тест на наличие коронавируса, все тесты показали отрицательный результат. Полузащитник Зелимхан Бакаев, у которого до этого был выявлен коронавирус, по-прежнему находится дома на самоизоляции.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков. Первый матч после паузы в чемпионате красно-белые проведут в гостях против тульского "Арсенала" 20 июня.

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