{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей с мячом

Чемпионат мира по хоккею с мячом - 2020 в Иркутске пройдет 5-11 октября

Первоначально чемпионат был запланирован с 29 марта по 5 апреля

ТАСС, 4 июня. Мировое первенство по хоккею с мячом 2020 года пройдет с 5 по 11 октября в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Первоначально чемпионат был запланирован с 29 марта по 5 апреля, но в марте был перенесен на октябрь из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сборная России является действующим чемпионом мира, на групповом этапе она сыграет с командами Швеции, Финляндии и Казахстана. Всего российская команда побеждала в турнире 12 раз. Столько же побед у сборной Швеции. Советская команда выигрывала мировое первенство рекордные 14 раз, в том числе первый розыгрыш турнира в 1957 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России зафиксировано более 441 тыс. случаев заражения, свыше 5,3 тыс. человек скончались.

Теги
Хоккей с мячом
Футбол в Испании
СМИ: Месси может пропустить первый матч чемпионата Испании по футболу после возобновления
Капитан "Барселоны" испытывает дискомфорт из-за приводящей мышцы бедра
Читать полностью