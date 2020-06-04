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Футбол в России

Бабаев: ФК ЦСКА во время пандемии коронавируса столкнулся с уходом спонсоров

Гендиректор армейского клуба отметил, что в ЦСКА привыкли преодолевать разного рода сложности

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА во время пандемии коронавируса столкнулся с уходом спонсоров. Об этом на заседании Ассоциации менеджеров России заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

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Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня, позднее было принято решение о том, что первые игры после паузы состоятся 19 июня. 28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен.

"Понятно, что это [последствия пандемии коронавируса] коснулось всех отраслей. Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим, - сказал Бабаев. - Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов; и нас это коснулось, к сожалению. Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт".

"Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет. Тем более, что ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать", - добавил гендиректор армейского клуба.

ЦСКА после 22 туров идет на пятой строчке турнирной таблицы, в активе команды Виктора Гончаренко 36 очков в 22 матчах. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 14 очков. В первом матче после паузы ЦСКА в Москве сыграет с "Зенитом". Встреча пройдет 20 июня на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.

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