СМИ: Месси может пропустить первый матч чемпионата Испании по футболу после возобновления

ТАСС, 4 июня. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Мессии может пропустить матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, который запланирован на 13 июня. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телепрограмму El Chiringuito Jugones.

По информации источника, капитан "Барселоны" испытывает дискомфорт из-за приводящей мышцы бедра, и клуб не может гарантировать его участие в первом туре после возобновления чемпионата, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее 32-летний капитан испанского клуба пропустил командную тренировку.

Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем Олимпийских игр.

Приостановленный в марте чемпионат Испании возобновится 11 июня, "Барселона" на выезде сыграет с "Мальоркой" 13 июня. Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47).