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Летние олимпийские виды спорта

Оренбургский "Нефтяник" может заменить "Нову" в чемпионате России по волейболу

Клуб ждет приглашения от национальной федерации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Оренбургский волейбольный клуб "Нефтяник" может заменить "Нову" из Самарской области в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Виталий Бухвалов.

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В четверг стало известно, что "Нова" не выступит в Суперлиге в следующем сезоне из-за проблем с финансированием.

"Мы весь сезон стремились к тому, чтобы выйти в Суперлигу, - сказал Бухвалов. - На данный момент мы ждем приглашения от Всероссийской федерации волейбола. После его поступления мы будем его рассматривать, обсуждать с руководством региона. Желание выступать в Суперлиге у нас есть".

Сезон-2019/20 чемпионата России по волейболу был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признали новосибирский "Локомотив". В турнире участвовали 14 команд. "Нефтяник" занял второе место в таблице второго по силе дивизиона.

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РоссияОренбургская областьЛетние олимпийские виды спорта
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