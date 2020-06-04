Бабаев: ЦСКА старался во время паузы в РПЛ не выпадать из поля зрения болельщиков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА старался не выпадать из поля зрения своих болельщиков во время паузы в чемпионате России. Об этом на заседании Ассоциации менеджеров России заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

"Мы провели несколько киберматчей, в частности дерби ЦСКА - "Спартак", которое удалось совместно организовать с премьер-лигой. Сыграли с Александром Головиным (игрок "Монако", ранее выступал за ЦСКА - прим. ТАСС) в киберфутбол. Старались не выпадать из поля зрения болельщиков, и главное, чтобы они не отвыкли от футбола. Мне кажется, нам удалось это сделать, болельщики по отзывам были благодарны, что мы о них не забыли и удалось разнообразить их быт", - сказал Бабаев.

Роспотребнадзор согласовал допуск на стадионы не более 10% болельщиков от вместимости арен, окончательное решение по присутствию зрителей принимают местные власти.

"Мы благодарны правительству страны, что удалось добиться того, чтобы 10% болельщиков могли бы присутствовать на матчах. И наша основная задача заключается в том, чтобы они безопасно могли посетить стадион и ни в коем случае не заразиться. Понятно, что абсолютной гарантии, к сожалению, не даст никто - вирус достаточно сложный и распространяется различными способами. Но тем не менее есть определенные рекомендации, следуя которым мы можем минимизировать эти риски, и это задача номер один", - сказал Бабаев.

"Мы обязательно хотим донести эту информацию до наших болельщиков, что мы начали делать, и, в частности, мы уже организовали рассылку всем владельцам абонементов, а их ни много ни мало 8 тысяч. В этих письмах мы рассказали, что мы планируем делать, спросили, планируют ли они посещать матчи в ближайшее время. Т. е. нам интересно провести такой аудит и понять, какие настроения у наших болельщиков. И если эта фокус-группа покажет результаты не очень хорошие с точки зрения того, что люди еще будут опасаться посещать места скопления народа, то нам надо это понимать уже сейчас, чтобы выстраивать стратегию в дальнейшем", - добавил гендиректор ЦСКА.