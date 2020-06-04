Чемпионат Грузии по футболу возобновится 25 июня

ТБИЛИСИ, 4 июня. /ТАСС/. Руководство Федерации футбола Грузии (ФФГ) приняло решение возобновить чемпионат страны, который был прерван из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, 25 июня. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении ФФГ.

Отмечается, что футболисты всех 10 команд пройдут тестирование на коронавирус. Процесс тренировок будет проходить с учетом рекомендаций министерства здравоохранения страны. Турнир будет проведен в два круга вместо запланированных четырех и при пустых трибунах.

Чемпионат Грузии по футболу во всех дивизионах был приостановлен 11 марта. Команды высшего дивизиона успели провести только два тура. Запрет на проведение матчей действовал до 1 апреля, однако позже был продлен на неопределенное время.

В Грузии из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Кроме того, с 21:00 до 06:00 действовал комендантский час. Республика с 18 марта ввела запрет на въезд иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми государствами.

По последним данным, в стране выявлен 801 случай заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 644 человека выздоровели. На карантине находятся более 2,4 тыс. человек, в стационарах - 304, 13 пациентов умерли.