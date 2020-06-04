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Зимние олимпийские виды спорта

У Загитовой не обнаружен коронавирус, она может приступить к тренировкам

Ранее фигуристка заехала на базу в Новогорске
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Коронавирус у олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Алины Загитовой не обнаружен, спортсменка может приступить к ледовым тренировкам на базе в Новогорске. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что 18-летняя Загитова заехала на базу. Перед выходом на лед, согласно регламенту, спортсменка должна была сдать тест на коронавирус.

"Тест отрицательный, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже спортсменка возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон.

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Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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