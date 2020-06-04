Комиссия Макларена заявила о масштабной коррупции в IWF при прежнем руководстве

ТАСС, 4 июня. Независимая комиссия канадского юриста Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Комментарий Макларена приводит Reuters .

По словам Макларена, речь идет в первую очередь о покрытии допинговых нарушений, подкупе голосов, а также присвоении $10,4 млн.

Аян находился в руководстве IWF на протяжении 44 лет, из них 20 лет - на посту президента. В апреле он ушел в отставку на фоне громких обвинений в коррупции.

"Организация почти полвека находилась в подчинении авторитарного лидера. Его одержимость контролем создала культуру страха, что не позволяло появиться сильной спортивной администрации. Мы обнаружили системные нарушения и коррупцию на самом высоком уровне", - заявил Макларен, автор доклада о допинге в российском спорте.

Скандал разгорелся после фильма ARD о коррупции в IWF в январе. Тогда Аяна отстранили на 90 дней.