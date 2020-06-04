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НБА

СМИ: руководство НБА утвердило формат из 22 команд для возобновления сезона

В список попадут команды, находящиеся в зоне плей-офф, и клубы, которые отстают от нее не более чем на шесть побед

ТАСС, 4 июня. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) утвердило формат доигровки оставшихся матчей сезона-2019/20 с участием 22 команд. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Предложенный формат подразумевает завершение регулярного чемпионата с участием 22 команд, а не всех 30. В список 22 команд попадут те, которые на данный момент находятся в зоне плей-офф, а также клубы, которые отстают от этой зоны не более чем на шесть побед: в Западной конференции - "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", в Восточной конференции - "Вашингтон".

Ранее сообщалось, что сезон НБА могут возобновить 31 июля, а в случае семи матчей в финальной серии он завершится 12 октября.

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