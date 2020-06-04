СМИ: руководство НБА утвердило формат из 22 команд для возобновления сезона

ТАСС, 4 июня. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) утвердило формат доигровки оставшихся матчей сезона-2019/20 с участием 22 команд. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания.
The NBA's Board of Governors have approved the 22-team format to resume 2019-20 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Предложенный формат подразумевает завершение регулярного чемпионата с участием 22 команд, а не всех 30. В список 22 команд попадут те, которые на данный момент находятся в зоне плей-офф, а также клубы, которые отстают от этой зоны не более чем на шесть побед: в Западной конференции - "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", в Восточной конференции - "Вашингтон".
Ранее сообщалось, что сезон НБА могут возобновить 31 июля, а в случае семи матчей в финальной серии он завершится 12 октября.