СМИ: руководство НБА утвердило формат из 22 команд для возобновления сезона

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Предложенный формат подразумевает завершение регулярного чемпионата с участием 22 команд, а не всех 30. В список 22 команд попадут те, которые на данный момент находятся в зоне плей-офф, а также клубы, которые отстают от этой зоны не более чем на шесть побед: в Западной конференции - "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", в Восточной конференции - "Вашингтон".

Ранее сообщалось, что сезон НБА могут возобновить 31 июля, а в случае семи матчей в финальной серии он завершится 12 октября.