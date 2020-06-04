Фридман: НХЛ будет проводить жеребьевку после каждого раунда Кубка Стэнли

ТАСС, 4 июня. Национальная хоккейная лига (НХЛ) будет проводить жеребьевку команд после каждого раунда плей-офф. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва. Традиционно в плей-офф нет жеребьевки, турнирная сетка определялась по итогам регулярного чемпионата.

"В плей-офф НХЛ не будет турнирной сетки, после каждого раунда будет проводиться жеребьевка. Серии предварительного раунда будут проводиться до трех побед, все остальные раунды - до четырех побед", - написал Фридман.

Ранее Беттмэн говорил, что точно до четырех побед пройдут только финальная и полуфинальные серии, относительно других серий решение должны были принять позднее.

Матчи пройдут в двух городах, места проведения назовут позднее. Также пока не объявлена дата возобновления сезона. В предварительном раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 команд.