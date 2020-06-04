Independent опубликовала календарь чемпионата Англии по футболу до 2 июля

ТАСС, 4 июня. Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня матчем между "Астон Виллой" и "Шеффилдом". Календарь турнира до 2 июля опубликовала газета Independent.
Перенесенная встреча 28-го тура начнется в 20:00 мск, в этот же день в 22:00 мск начнется матч "Манчестер Сити" - "Арсенал".
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
Пока из пяти ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Испании продолжится с 11 июня, Италии - с 20 июня, а французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) планируется возобновить 19 июня.
19 июня
20:00 "Норвич" - "Саутгемптон"
22:00 "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"
20 июня
14:30 "Уотфорд" - "Лестер"
17:00 "Брайтон" - "Арсенал"
19:30 "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон"
21:45 "Борнмут" - "Кристал Пэлас"
21 июня
18:00 "Ньюкасл" - "Шеффилд"
20:30 "Астон Вилла" - "Челси"
21:00 "Эвертон" - "Ливерпуль"
22 июня
20:00 "Манчестер Сити" - "Бернли"
23 июня
20:00 "Саутгемптон" - "Арсенал"
22:15 "Тоттенхэм" - "Вест Хэм"
24 июня
20:00 "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд"
20:00 "Ньюкасл" - "Астон Вилла"
20:00 "Норвич" - "Эвертон"
22:15 "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"
25 июня
20:00 "Бернли" - "Уотфорд"
20:00 "Лестер" - "Брайтон"
22:15 "Челси" - "Манчестер Сити"
22:15 "Вулверхэмптон" - "Борнмут"
28 июня
14:00 "Астон Вилла" - "Вулверхэмптон"
16:30 "Уотфорд" - "Саутгемптон"
29 июня
22:00 "Кристал Пэлас" - "Бернли"
30 июня
20:00 "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"
22:15 "Шеффилд" - "Тоттенхэм"
1 июля
20:00 "Борнмут" - "Ньюкасл"
20:00 "Эвертон" - "Лестер"
22:15 "Вест Хэм" - "Челси"
2 июля
20:00 "Арсенал" - "Норвич"
22:15 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"