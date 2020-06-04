Independent опубликовала календарь чемпионата Англии по футболу до 2 июля

ТАСС, 4 июня. Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня матчем между "Астон Виллой" и "Шеффилдом". Календарь турнира до 2 июля опубликовала газета Independent .

Перенесенная встреча 28-го тура начнется в 20:00 мск, в этот же день в 22:00 мск начнется матч "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Пока из пяти ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Испании продолжится с 11 июня, Италии - с 20 июня, а французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) планируется возобновить 19 июня.

19 июня

20:00 "Норвич" - "Саутгемптон"

22:00 "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"

20 июня

14:30 "Уотфорд" - "Лестер"

17:00 "Брайтон" - "Арсенал"

19:30 "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон"

21:45 "Борнмут" - "Кристал Пэлас"

21 июня

18:00 "Ньюкасл" - "Шеффилд"

20:30 "Астон Вилла" - "Челси"

21:00 "Эвертон" - "Ливерпуль"

22 июня

20:00 "Манчестер Сити" - "Бернли"

23 июня

20:00 "Саутгемптон" - "Арсенал"

22:15 "Тоттенхэм" - "Вест Хэм"

24 июня

20:00 "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд"

20:00 "Ньюкасл" - "Астон Вилла"

20:00 "Норвич" - "Эвертон"

22:15 "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"

25 июня

20:00 "Бернли" - "Уотфорд"

20:00 "Лестер" - "Брайтон"

22:15 "Челси" - "Манчестер Сити"

22:15 "Вулверхэмптон" - "Борнмут"

28 июня

14:00 "Астон Вилла" - "Вулверхэмптон"

16:30 "Уотфорд" - "Саутгемптон"

29 июня

22:00 "Кристал Пэлас" - "Бернли"

30 июня

20:00 "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"

22:15 "Шеффилд" - "Тоттенхэм"

1 июля

20:00 "Борнмут" - "Ньюкасл"

20:00 "Эвертон" - "Лестер"

22:15 "Вест Хэм" - "Челси"

2 июля

20:00 "Арсенал" - "Норвич"

22:15 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"