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ЧМ-2022 по футболу

В Катаре ввели в эксплуатацию третий стадион ЧМ-2022

Education City Stadium в Эр-Райяне вмещает 45 тыс. зрителей
Education City Stadium AP Photo/Hassan Ammar
Описание
Education City Stadium
© AP Photo/Hassan Ammar

ТАСС, 5 июня. Высший комитет по проектам и наследию Катара отчитался о завершении в срок строительства в Эр-Райяне арены Education City Stadium, которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает издание Gulf Times.

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Это третья арена, построенная для мирового первенства. Стадион рассчитан на 45 350 мест. Предполагается, что Education City Stadium станет центром университетского городка.

Ранее были сданы объекты "Халифа" в Дохе и "Аль-Джануб" в Эль-Вакре, вмещающие по 40 тыс. зрителей. Всего для чемпионата мира будет построено восемь стадионов в семи городах.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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