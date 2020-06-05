Российский теннисист Рублев выступит на выставочном турнире в Сербии

ТАСС, 5 июня. Россиянин Андрей Рублев примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship, который пройдет в Белграде на территории теннисной академии, принадлежащей сербу Янко Типсаревичу. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Международный теннисный сезон на данный момент приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Турнир будет носить статус выставочного, соревнования начнутся 15 июля. Участие в Eastern European Championship подтвердили 23 теннисиста - 15 мужчин и восемь женщин. Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал ТАСС, что Рублев и Даниил Медведев приступили к тренировкам после паузы, связанной с пандемией коронавируса.