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НХЛ

Клубы НХЛ возобновят тренировки с 8 июня

Возвращение к занятиям будет проходить на добровольной основе
Хоккеисты "Нэшвилла" AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Хоккеисты "Нэшвилла"
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 5 июня. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона, который предполагает проведения индивидуальных тренировок команд. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Тренировочный процесс будет возобновлен в формате индивидуальных занятий с 8 июня. Возвращение к тренировкам происходит на добровольной основе. Занятия будут проходить в группах, состоящих максимум из шести человек, только на территории базы. Игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом, включая такси, также необходимо постоянно использовать маски, за исключением времени нахождения на ледовой площадке и в спортзале.

"Переход во вторую стадию предназначен для того, чтобы дать хоккеистам безопасную и контролируемую среду, в которой они смогут подготовиться к возобновлению сезона. Отметим, что данные меры не являются заменой тренировочным лагерям", - говорится в сообщении лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.

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