Главный тренер сборной России Брагин поблагодарил руководство ФХР за доверие

"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, - отметил Брагин. - Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата".

"Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет пять-семь назад, - добавил он. - В то же время работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков Национальной хоккейной лиги, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки хоккеистов, выступающих в России".