Королькевич: давать Логинову советы по поводу травли за допинговое прошлое неуместно

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Словенский тренер Владимир Королькевич считает неуместным давать советы чемпиону мира по биатлону Александру Логинову по поводу того, как ему остановить травлю, связанную с допинговым прошлым. Об этом он рассказал ТАСС.

Ряд соперников призвали Логинова публично извиниться и объяснить причину попадания в 2013 году в его организм эритропоэтина, что повлекло дисквалификацию. Российский биатлонист считает себя невиновным, однако подробности того дела не раскрывает.

"Логинов понес наказание и доказал, что способен честно выступать на самом высоком уровне, он стал чемпионом мира, несмотря на колоссальное давление. Саша в хорошем возрасте, он может показывать максимальные результаты, поэтому я считаю, что ему надо продолжать карьеру и по возможности уходить от вопросов про допинг. Ясно, что это тяжело, но, по крайней мере, пытаться надо", - сказал Королькевич.

"Это его проблема, и ему самому надо решать, как поступать. Давать советы здесь абсолютно не к месту", - добавил он.

Среди соперников 28-летнего российского биатлониста есть сторонники пожизненной дисквалификации за использования ЭПО. В их числе олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон.