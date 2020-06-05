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Массовый спорт

Левитин: заседание Совета при президенте РФ по спорту может пройти в конце сентября

Планируется, что заседание пройдет в Екатеринбурге
Помощник президента РФ Игорь Левитин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта планируется провести в конце сентября или начале октября в Екатеринбурге. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

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"Если все пойдет по плану, мы планируем провести Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября - начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть на ситуацию с коронавирусом", - сказал Левитин.

"Стратегия развития физкультуры и спорта, которая была, заканчивается, нам необходимо рассмотреть новую стратегию. У нас есть срок 30 июня, и мы хотели бы, чтобы эта стратегия была разработана с учетом замечаний. Сегодня при разработке надо учитывать опыт передовых спортивных стран. Естественно, спортивный график должен быть увязан с международным, ряд соревнований будут начинаться на международном уровне, важно быть в контакте", - добавил Левитин.

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта является совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, физкультурно-спортивными объединениями и другими организациями при рассмотрении вопросов, касающихся выработки и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, спорта высших достижений, а также подготовки, проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных Универсиад, чемпионатов мира по различным видам спорта и участия в них российских спортсменов.

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