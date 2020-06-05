Проект стратегии развития спорта до 2030 года будет представлен до 30 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство спорта до 30 июня представит проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате.

"Мы сейчас финализируем нашу работу, к 30 июня проект [стратегии развития спорта] будет представлен, - сказал Матыцин. - В этом сомнений быть не может. Учтем рекомендации по изучению и анализу опыта зарубежных коллег. Это важно в принципе для нашей совместной работы с регионами, следовать положительным примерам - приоритет".

Общественные обсуждения проекта "Стратегия-2030" проходили с 11 апреля по 15 мая 2020 года. В Минспорт поступило более 650 обращений с предложениями по включению в "Стратегию-2030" различных задач, мероприятий и показателей. По результатам общественного обсуждения до 15 июня будет составлен и опубликован перечень поступивших предложений с позицией Минспорта России по основным пунктам.