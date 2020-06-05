{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Проект стратегии развития спорта до 2030 года будет представлен до 30 июня

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, при составлении документа будут учтены рекомендации по изучению и анализу опыта зарубежных коллег
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Астафьев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Астафьев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство спорта до 30 июня представит проект стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

На эту тему
Чернышенко уверен в возобновлении спортивных стартов в регионах РФ в ближайшие недели

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате.

"Мы сейчас финализируем нашу работу, к 30 июня проект [стратегии развития спорта] будет представлен, - сказал Матыцин. - В этом сомнений быть не может. Учтем рекомендации по изучению и анализу опыта зарубежных коллег. Это важно в принципе для нашей совместной работы с регионами, следовать положительным примерам - приоритет".

Общественные обсуждения проекта "Стратегия-2030" проходили с 11 апреля по 15 мая 2020 года. В Минспорт поступило более 650 обращений с предложениями по включению в "Стратегию-2030" различных задач, мероприятий и показателей. По результатам общественного обсуждения до 15 июня будет составлен и опубликован перечень поступивших предложений с позицией Минспорта России по основным пунктам.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
Дюков: доходы футбольных клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%
По словам главы РФС, некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства
Читать полностью