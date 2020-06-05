Чернышенко уверен в возобновлении спортивных стартов в регионах РФ в ближайшие недели

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Спортивные соревнования в регионах РФ должны быть возобновлены в ближайшие недели, эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать. Такое мнение в пятницу высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ.

Заседание коллегии Минспорта РФ проходит в пятницу в удаленном формате.

"Сегодня ситуация позволяет постепенно выходить из режима жестких ограничений, это ответственность субъектов, которые в соответствии с нормами Роспотребнадзора самостоятельно принимают решение о снятии ограничений. Надеюсь, в ближайшие дни, недели, мы сможем возобновить мероприятия в субъектах, - сказал Чернышенко. - Я хочу, чтобы после того, как за летний сезон мы отработаем подходы в организации безопасного проведения соревнований, мы могли с уверенностью предлагать проводить и международные соревнования в стране начиная с осени".

"Я поручил и субъектам, и Роспотребназдору оказать содействие в организации и подготовке условий, в первую очередь, для тренировок спортсменов. Мы начинаем с подготовки сборных команд", - добавил Чернышенко.