Левитин: работа по процессу между РУСАДА и WADA должна быть под вниманием правительства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Работа по судебному процессу между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) должна находиться под вниманием правительства и Министерства спорта РФ. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Продолжается наша работа по защите прав и интересов российских спортсменов. Вы все знаете - Спортивный арбитражный суд сейчас продлил сроки рассмотрения вопроса. Но тем не менее это работа, которая должна быть под вниманием правительства и министерства", - сказал Левитин.