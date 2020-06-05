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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Левитин: работа по процессу между РУСАДА и WADA должна быть под вниманием правительства

Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства будут проведены в закрытом режиме с 2 по 5 ноября
Помощник президента РФ Игорь Левитин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Работа по судебному процессу между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) должна находиться под вниманием правительства и Министерства спорта РФ. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Продолжается наша работа по защите прав и интересов российских спортсменов. Вы все знаете - Спортивный арбитражный суд сейчас продлил сроки рассмотрения вопроса. Но тем не менее это работа, которая должна быть под вниманием правительства и министерства", - сказал Левитин.

Теги
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