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Поздняков: ОКР оказывает финансовую поддержку всем российским спортивным федерациям

До Олимпиады только на поддержку федерациям было направлено 426 млн рублей
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) оказывает финансовую помощь всем спортивным федерациям России. Об этом заявил на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате.

"Сегодня нет ни одной федерации, который было бы отказано в финансировании. До Олимпиады только на поддержку федерациям было направлено 426 млн рублей", - сообщил Поздняков.

Ранее сообщалось, что из-за переноса Олимпиады в Токио на 2021 год объем финансирования спортивных федераций в рамках программы подготовки к Играм был увеличен на 267 млн рублей.

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