Около 280 российских спортсменов выступят на Паралимпиаде в Токио

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Около 280 российских спортсменов в 19 видах спорта примут участие в Паралимпийских играх в Токио. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Владимир Лукин: паралимпийский спорт — давно не фестиваль, а спорт высших достижений

24 марта Олимпиаду и Паралимпиаду перенесли на год из-за коронавируса - Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

"Важно, что все завоеванные квоты сохраняют свое действие. Российские спортсмены завоевали 132 квоты для участия в Играх, это 171 спортсмен по 13 видам, - сказал Лукин. - Планируется, что российские атлеты примут участие в 19 из 22 видов спорта. Делегация может составить до 479 человек, включая 279 спортсменов".

"Сразу после принятия этого решения (возобновление тренировочного процесса - прим. ТАСС) ПКР организовал работу по обновлению документов, регламентирующих подготовку и участие наших спортсменов в Играх. Мы утвердили обновленный график заключительного этапа подготовки команд", - добавил президент ПКР.