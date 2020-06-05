Поздняков: российские спортсмены на Играх в Токио будут жить в комфортных условиях

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены будут жить в комфортных условиях во время проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ.

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате. Из-за пандемии коронавирусной инфекции Олимпийские игры были перенесены на 2021 год.