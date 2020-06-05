Поздняков: российские спортсмены на Играх в Токио будут жить в комфортных условиях

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены будут жить в комфортных условиях во время проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ.
Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате. Из-за пандемии коронавирусной инфекции Олимпийские игры были перенесены на 2021 год.
"ОКР строит свою работу на основе графика по формированию делегации на Игры, соответствующим образом он претерпел изменения, что позволяет нам действовать согласно ситуации, - сообщил Поздняков. - Представители ОКР несколько раз выезжали в Японию, разработаны вопросы по логистике, проведены встречи с представителями федераций. По их результатам сформированы предварительные графики, отрабатываются вопросы потребностей федераций по финансированию. Экипировку обеспечит компания ZASPORT, дизайн был рассмотрен Международным олимпийским комитетом без замечаний, ОКР берет на себя страхование, изготовление сувенирной и наградной атрибутики".
"Авиаперелеты предполагается организовать преимущественно регулярными рейсами "Аэрофлота", - добавил Поздняков. - Проживать спортсмены будут в отдельном помещении, мы смогли рассмотреть здание, помещения комфортные. Ожидаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой будут дополнительные требования по углубленному медицинскому обследованию".