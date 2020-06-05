{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Поздняков: российские спортсмены на Играх в Токио будут жить в комфортных условиях

Экипировку обеспечит компания ZASPORT, дизайн был рассмотрен Международным олимпийским комитетом без замечаний

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены будут жить в комфортных условиях во время проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ.

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате. Из-за пандемии коронавирусной инфекции Олимпийские игры были перенесены на 2021 год.

На эту тему
Станислав Поздняков: следующая Олимпиада станет символом победы над пандемией

"ОКР строит свою работу на основе графика по формированию делегации на Игры, соответствующим образом он претерпел изменения, что позволяет нам действовать согласно ситуации, - сообщил Поздняков. - Представители ОКР несколько раз выезжали в Японию, разработаны вопросы по логистике, проведены встречи с представителями федераций. По их результатам сформированы предварительные графики, отрабатываются вопросы потребностей федераций по финансированию. Экипировку обеспечит компания ZASPORT, дизайн был рассмотрен Международным олимпийским комитетом без замечаний, ОКР берет на себя страхование, изготовление сувенирной и наградной атрибутики".

"Авиаперелеты предполагается организовать преимущественно регулярными рейсами "Аэрофлота", - добавил Поздняков. - Проживать спортсмены будут в отдельном помещении, мы смогли рассмотреть здание, помещения комфортные. Ожидаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой будут дополнительные требования по углубленному медицинскому обследованию".

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спорта
Дюков: РФС своевременно отреагировал на ситуацию, связанную с коронавирусом
Первая игра возобновленного чемпионата России состоится 19 июня
Читать полностью