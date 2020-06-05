Драчев не участвует в заседании правления СБР по вопросу проведения внеочередных выборов

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не принимает участие в обсуждении повестки внеочередной конференции организации, которая запланирована на 11 июля. Об этом он сообщил ТАСС.

В пятницу правление СБР собралось для утверждения повестки внеочередной конференции, на которой может быть избран новый президент организации. Решение о проведении конференции было принято большинством членов правления в апреле, основной причиной стало разногласие с Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

"С утра идет итоговая коллегия Министерства спорта РФ. Я внимательно слушаю отчеты и стратегию развития спорта. Что еще придумало правление, я не знаю", - сказал Драчев.

В оппозиции к действующему главе организации в правлении СБР состоят Алексей Нуждов, Виктор Майгуров, Юрий Векшин, Иван Черезов, Алексей Ермашов и Андрей Левунин. Драчева поддерживают олимпийский чемпион Сергей Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, которые также не участвуют в заседании правления.