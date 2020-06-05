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Массовый спорт

В выполнении нормативов комплекса ГТО в 2019 году участвовали 7,5 млн человек

По словам министра спорта РФ, к 2024 году количество выполняющих нормативы необходимо довести до 24 млн человек

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в 2019 году участвовали 7,5 млн человек. Об этом в пятницу на заседании итоговой коллегии Минспорта РФ сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате.

"По итогам 2019 года 7,5 млн человек из 13,5 млн зарегистрированных приступили к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, - сказал Матыцин. - К 2024 году количество выполняющих нормативы необходимо довести до 24 млн человек. Это большой вызов, и для его реализации предстоит организовать работу с центрами тестирования, эффективно проводить информационную кампанию".

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