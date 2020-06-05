Союз биатлонистов России определился с местом проведением внеочередной конференции

Место для проведения конференции, на которой должны состоятся досрочные выборы президента СБР, было утверждено в пятницу на заседании правления, в котором не принимал участия глава организации Владимир Драчев. Решение о проведении конференции было принято большинством членов правления в апреле, основной причиной стало разногласие с Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Внеочередная конференция Союза биатлонистов России (СБР) 11 июля пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Драчев не участвует в заседании правления СБР по вопросу проведения внеочередных выборов

В оппозиции к действующему главе организации в правлении СБР состоят Алексей Нуждов, Виктор Майгуров, Юрий Векшин, Иван Черезов, Алексей Ермашов и Андрей Левунин. Драчева поддерживают олимпийский чемпион Сергей Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, которые также не принимают участия в заседании правления.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года.