ФМБА зарегистрировало экспресс-тест на коронавирус, его будут использовать на спортбазах

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует в скором времени обеспечить спортивные базы экспресс-тестами на наличие коронавируса, которые показывают результат в течение 15 минут. Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ сообщила заместитель руководителя ФМБА Юлия Мирошникова.

"Ситуация в 2020 году для всех нас необычная, надеюсь, что нам удается достаточно оперативно решать все возникшие перед нами вопросы. Из позитивного - ФМБА было зарегистрировано три тест-системы на наличие коронавируса, нам оперативно удается реагировать на вызовы, - заявила Мирошникова. - Из нового - вчера мы зарегистрировали нашу последнюю систему - экспресс-тест. Надеюсь, в ближайшее время все наши базы обеспечим спецприборами, которые позволят измерять наличие инфекции в течение 15 минут, мы научим этому все соответствующие организации".

Мирошникова отметила, что клиники ФМБА возобновили проведение углубленного медицинского обследования (УМО). "31 медицинский спортивный сотрудник добровольно отработал в красных зонах наших клиник. Мы возвращаемся к нормальной жизни, клиники ФМБА уже проводят УМО, врачи-массажисты сопровождают команды на сборах", - сказала она.