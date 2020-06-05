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Дюков: доходы футбольных клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%

По словам главы РФС, некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства
Глава РФС Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
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Глава РФС Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Доходы футбольных клубов из-за пандемии коронавируса сократились более чем в два раза. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.

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"Если расходные статьи клубов сократились незначительно, то доходы упали более чем наполовину. Клубы уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов. Это приводит к ситуации, когда им сложно продолжать свою деятельность. Некоторые клубы из в прошлом благополучных территорий оказались на грани банкротства", - отметил Дюков.

"Ряд организаций вынуждены остановить свою деятельность, сократить часть сотрудников. Это коснулось и других субъектов футбола - региональные федерации, любительские лиги и клубы. Это оказало влияние и на тренировочный процесс. Игроки старались поддерживать форму, тренеры - удаленно руководить. Но мы понимаем, что это не может быть заменой полноценному тренировочному процессу, это начало оказывать влияние на уровень готовности и мастерства наших спортсменов", - добавил президент РФС.

Чемпионат России должен завершиться 22 июля.

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Российский футболДюков, Александр ВалерьевичВлияние коронавируса на спорт
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