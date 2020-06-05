РФС закупил экспресс-лаборатории для выявления коронавируса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) закупил экспресс-лаборатории для тестирования на коронавирус. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.

"В РФС мы закупили для наших сборных и тестирования сотрудников отечественные лаборатории. Они позволяют в течение часа проводить диагностику команды, у нас в стране действуют сотни лабораторий. Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы. Применение таких экспресс-лабораторий сделают территории чистыми от COVID-19, хотел бы порекомендовать эти мини-лаборатории другим федерациям", - сказал Дюков.

Глава РФС отметил, что футбольные соревнования на общероссийском уровне будут возобновлены с 1 августа.