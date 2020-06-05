Винер-Усманова: тестирование атлетов на коронавирус должно проводиться до заезда на базы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Проводить тестирование спортсменов на наличие коронавируса стоит до заезда на тренировочные базы. Такое мнение на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова: художественная гимнастика в 2020 году может остаться без соревнований

В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое". В июне планируется открытие еще четырех баз для национальных команд. Региональные базы начали работать уже в 10 субъектах страны.

"Я предлагаю и настаиваю, чтобы тесты взяли до приезда на базу. Сначала тесты, потом заезд, - сказала Винер-Усманова. - Бывает так, что спортсменов привозят, они заходят, и оказывается, что тесты у них положительные. Уже два раза так получилось".

"Наши базы обеспечены по-разному. В Кисловодске мы были на сборах - база обеспечена великолепно. Хотелось бы, чтобы такие базы были в Новогорске и, особенно, на нашей новой базе в Алуште", - добавила она.

В конце марта на базе в Новогорске были выявлены два случая заражения коронавирусом у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и гимнаста Сергея Найдина.