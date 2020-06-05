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Влияние коронавируса на спорт

Москомспорт: возобновление спортивного отдыха в Москве возможно не ранее 1 августа

В департаменте прорабатывают вопрос организации единого календарного плана и перенос сроков проведения мероприятий на осенне-зимний период
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Проведение в Москве спортивных и зрелищно-массовых мероприятий будет возобновлено не ранее 1 августа. Об этом сообщил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев на заседании итоговой коллегии Минспорта РФ.

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате.

"С 25 марта в Москве временно была приостановлена работа всех спортивных организаций, а также запрещено проведение спортивных, массовых и зрелищных мероприятий. В условиях пандемии мы были вынуждены пересмотреть традиционные форматы деятельности, при этом продолжили осуществлять спортивную подготовку и работу с населением в онлайн-формате, - отметил Кондаранцев. - Для поддержания физической формы спортсменов 3,5 тысячи тренеров ведут групповые и индивидуальные занятия, проходит теоретическая и психологическая подготовка спортсменов, для повышения мотивации проходят различные конкурсы, на сайтах учреждения и в социальных сетях размещены более 6 тысяч видеороликов с комплексами упражнений. Мы призывали москвичей оставаться дома, соревноваться, участвовать в онлайн-турнирах".

"Согласно решению мэра, организация отдыха граждан и проведение иных подобных мероприятий перенесены на срок не ранее 1 августа. В департаменте прорабатывают вопрос организации единого календарного плана и перенос сроков проведения мероприятий на осенне-зимний период", - подчеркнул руководитель департамента спорта Москвы.

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Влияние коронавируса на спорт
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