Михайлов: Ларионов играл важную роль в молодежной сборной России по хоккею на ЧМ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Возглавивший молодежную сборную России по хоккею Игорь Ларионов играл важную роль в команде на чемпионате мира, входя в тренерский штаб под руководством нынешнего главного тренера национальной команды Валерия Брагина. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

"К назначению Ларионова отношусь положительно: в прошлом сезоне Игорь был одним из помощников Валерия Брагина, он играл очень важную роль в команде, и мы видели, как он активно вел работу на скамейке запасных. Во многом благодаря столь слаженному тренерскому тандему наша молодежка добралась до финала, - сказал Михайлов. - Да, в решающей игре немного не хватило, но все равно ребята молодцы. У нас хорошая молодежь, многие ребята способны вырасти в игроков, которые будут известными на весь мир".

"Очень хотел бы, чтобы у Ларионова получилась самостоятельная работа. Я, кстати, давно говорил, что ему нужно начинать тренерскую карьеру и свой огромный опыт передать молодому поколению. В системе ФХР много специалистов, которые поработали с различными сборными. Среди них - [Владимир] Филатов и [Сергей] Голубович, которые, будут помощниками Ларионова в молодежной сборной", - добавил он.