Винер-Усманова: Москомспорт задерживает финансирование Дворца художественной гимнастики

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Департамент спорта города Москвы задерживает финансирование Дворца художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, хотя там уже восемь месяцев проводятся тренировки. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

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"Очень хочется, чтобы наш дворец спорта в Москве с разрешения мэра Москвы все-таки финансировался. И чтобы уважаемый господин Кондаранцев [руководитель Департамента спорта города Москвы] взял это на контроль. Восемь месяцев там уже все тренируются, но финансирование задерживается. Финансировать дворец продолжает инвестор - это неправильно, когда Москва уже выделила средства", - заявила Винер-Усманова.

Строительство комплекса началось в 2017 году и было завершено в 2019 году.