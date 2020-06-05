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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

В CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний по делу о санкциях WADA к российскому спорту

Слушание отложено из-за обстоятельств пандемии коронавируса и ограничений на въезд, действующих в настоящее время в Швейцарии для лиц, не являющихся гражданами ЕС
Здание CAS Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание CAS
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Перенос рассмотрения судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) связан с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Во вторник стало известно, что CAS рассмотрит дело с 2 по 5 ноября. До этого предполагалось, что слушания пройдут во вторую неделю июля.

"Слушание было отложено из-за обстоятельств пандемии коронавируса и ограничений на въезд, действующих в настоящее время в Швейцарии для лиц, не являющихся гражданами ЕС. Возможность проведения слушаний в режиме видеоконференции была исключена, и после консультаций со сторонами были установлены новые даты слушаний", - сообщили в CAS.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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