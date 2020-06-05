Тарханов возглавит футбольный клуб "Енисей"

Руководство клуба планирует подписать соглашение с 65-летним специалистом в ближайшее время после его прибытия в Красноярск. Как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, ожидается, что тренер прибудет в Красноярск 8 июня. "Возможный срок контракта составит два года, но этот вопрос еще будет обсуждаться", - отметил собеседник агентства.

ТАСС, 5 июня. Российский специалист Александр Тарханов будет назначен на пост главного тренера клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба красноярской команды.

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На этом посту Тарханов сменит Юрия Газзаева, который возглавлял команду с августа 2019 года. Его контракт истек 31 мая.

Последним клубом Тарханова был армянский "Пюник". Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал", также работал в Литве и Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством "Урал" дошел до финала Кубка России в 2017 году.

"Енисей" занял 14-е место в таблице ФНЛ по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.