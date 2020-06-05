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Тренер сборной России Саммельвуо высоко оценил перспективы волейболиста Полетаева

Ранее стало известно, что игрок перешел в "Зенит" из кемеровского "Кузбасса"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо высоко оценивает перспективы диагонального Виктора Полетаева. Об этом специалист, также возглавляющий петербургский "Зенит", заявил ТАСС.

Ранее стало известно, что Полетаев перешел в "Зенит" из кемеровского "Кузбасса".

"Я его очень хорошо знаю по сборной и "Кузбассу". У него будут новые задачи, Витя еще молодой, есть много над чем работать. Уверен, что Витя поможет команде добиться хороших результатов. Самое главное, чтобы он был здоров", - сказал Саммельвуо.

Полетаеву 24 года. За сборную России он выступает с 2015 года, в ее составе дважды выигрывал Лигу наций, завоевал бронзу Европейских игр. Также Полетаев четырежды становился чемпионом России, дважды - победителем Лиги чемпионов и Кубка России, по разу - обладателем Суперкубка России и серебряным призером клубного чемпионата мира.

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