Английская премьер-лига опубликовала календарь первых трех туров после возобновления

ТАСС, 5 июня. Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала расписание матчей первых трех туров после возобновления чемпионата страны по футболу. Календарь игр представлен на сайте АПЛ.

Чемпионат будет возобновлен 17 июня встречей между "Астон Виллой" и "Шеффилдом", позднее в тот же день встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал". Матчи 30-32 туров будут проходить ежедневно с 19 июня по 2 июля.

Лидирующий с 25-очковым отрывом "Ливерпуль" может обеспечить себе первую за 30 лет победу в чемпионате Англии в гостевой встрече 30-го тура против ливерпульского "Эвертона" (21 июня). На данный момент в активе команды 82 очка в 29 матчах, идущий вторым с 57 очками "Манчестер Сити" имеет матч в запасе. Для чемпионства команде Юргена Клоппа требуется победа в матче против "Эвертона" и поражение "Манчестер Сити" в игре с "Арсеналом".

Также подопечные Клоппа сыграют 24 июня дома с "Кристал Пэлас" и 2 июля в гостях с "Манчестер Сити". Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" состоится 19 июня, "Челси" - "Манчестер Сити" - 25 июня.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные.