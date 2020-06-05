Роман Ротенберг надеется, что в сборной России появится целая плеяда молодых хоккеистов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг надеется, что с приходом Валерия Брагина на пост главного тренера команды в ней появится целая плеяда молодых хоккеистов. Об этом Ротенберг заявил на пресс-конференции.

В пятницу 64-летний Брагин стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. В 2011 году команда под его руководством выиграла чемпионат мира, также в активе подопечных Брагина четыре серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

"С Брагиным мы совместно прогрессируем и развиваемся, проделана огромная работа, - сказал Ротенберг. - Мы прекрасно понимаем, к чему стремимся, какая у нас основная цель. Наш хоккей и развитие игроков все больше и больше похожи на то, что мы хотим видеть".

"Мы видим это на примере прогресса тройки Марченко - Морозов - Подколзин. Надеемся в ближайшем будущем увидеть в сборной еще целую плеяду молодых игроков, которые уже знакомы с требованиями наших тренеров", - добавил первый вице-президент ФХР.