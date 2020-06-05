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Сборные по хоккею

Контракты с тренерским штабом сборной России по хоккею заключены до Олимпиады-2022

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин Елена Руско/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Соглашения с новым тренерским штабом сборной России по хоккею будут действовать до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

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В пятницу Валерий Брагин стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Также в тренерский штаб вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист).

"Контракты со всеми тренерами заключены до Олимпиады", - сказал Ротенберг.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Предыдущую зимнюю Олимпиаду выиграли российские хоккеисты под руководством Олега Знарка.

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