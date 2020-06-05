Гандболистка "Ростов-Дона" Вяхирева вошла в сборную сезона Лиги чемпионов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гандболистка сборной России и "Ростов-Дона" Анна Вяхирева признана по итогам голосования лучшей правой полусредней прошедшего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Всего за две недели проголосовали более 23 тыс. человек, россиянку выбрали свыше 9 тыс. болельщиков. Помимо Вяхиревой на попадание в сборную турнира претендовали гандболистки "Ростов-Дона" Полина Кузнецова в категории лучший левый крайний, Лоис Аббиг - лучший левый полусредний, Юлия Манагарова - лучший правый крайний, Анна Сень - лучший защитник. Главный тренер Амброс Мартин был номинирован в категории лучший тренер.

Лучшим голкипером болельщики признали Амандин Лейно ("Дьер", Венгрия), лучшей левой крайней стала Санна Сульберг ("Эсбьерг", Дания), левой полусредней - Кристина Нягу ("Бухарест", Румыния), разыгрывающей - Стине Офтедал ("Дьер"), линейной - Асма Эльгауи ("Рымнику-Вылча", Румыния), правой крайней - Йованка Радичевич ("Будучность", Черногория).

Лучшим защитником признана Эдуарда Аморим ("Дьер"), лучшим молодым игроком - Ноэми Хафра ("Ференцварош", Венгрия"), лучшим тренером - Эммануэль Майоннад ("Мец", Франция).

Розыгрыш женской Лиги чемпионов по гандболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Четвертьфинальные матчи, в которых "Ростов-Дон" должен был сыграть с французским "Брестом", могут быть отменены. "Финал четырех" назначен на 3, 5 и 6 сентября, если проведение матчей окажется невозможным из-за пандемии, то они могут быть перенесены на октябрь. В таком случае матчи четвертьфиналов не состоятся, а в "Финале четырех" сыграют французский "Метц", датский "Эсбьерг", венгерский "Дьёр" и "Брест", так как эти команды заняли первые места на групповом этапе.