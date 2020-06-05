Роман Ротенберг: Ларионов может войти в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов может войти в тренерский штаб сборной России по хоккею на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В пятницу Валерий Брагин стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Также в тренерский штаб вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист). Ларионов возглавил молодежную сборную.

"Не исключаем, что Ларионов присоединится к нашему штабу на чемпионате мира в Минске. Мы рассмотрим разные варианты. На Евротурах по понятным причинам Игорь Николаевич участвовать не может", - сказал Ротенберг.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии с 7 по 23 мая.