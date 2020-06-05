Коллегия Минспорта РФ подвела итоги работы в 2019 году и обсудила возвращение соревнований

Тема продолжающейся пандемии коронавируса и ее влияние на спортивную отрасль звучала практически в каждом докладе участников коллегии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Продолжающаяся пандемия коронавируса сделала невозможным проведение заседания коллегии Министерства спорта РФ в обычном режиме. Итоги работы спортивной отрасли в 2019 году и актуальные проблемы сегодняшнего дня члены коллегии на этот раз впервые в истории вынуждены были обсуждать в режиме видеоконференции. Заседание коллегии длилось более двух часов. В нем приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель комитета по спорту Госдумы Михаил Дегтярев, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Юлия Мирошникова, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и другие. Коллегия министерства спорта признала работу в спортивной сфере в 2019 году удовлетворительной.

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Левитин сообщил, что заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта планируется провести в конце сентября или начале октября в Екатеринбурге. "Если все пойдет по плану, мы планируем провести заседание осенью. Но мы будем смотреть на ситуацию с коронавирусом", - сказал он. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о возможной поездке главы государства Владимира Путина в Екатеринбург в начале октября. На заседании было доложено, что проект стратегии развития спорта до 2030 года будет представлен к 30 июня. "В этом сомнений быть не может. Учтем рекомендации по изучению и анализу опыта зарубежных коллег. Это важно в принципе для нашей совместной работы с регионами, следовать положительным примерам - приоритет", - подчеркнул Матыцин. Общественные обсуждения проекта "Стратегия-2030" проходили с 11 апреля по 15 мая 2020 года. В Минспорт поступило более 650 обращений с предложениями по включению в "Стратегию-2030" различных задач, мероприятий и показателей. По результатам общественного обсуждения до 15 июня будет составлен и опубликован перечень поступивших предложений с позицией Минспорта России по основным пунктам.

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Тема продолжающейся пандемии коронавируса и ее влияние на спортивную отрасль звучала практически в каждом докладе участников коллегии. Чернышенко отметил, что сегодняшняя ситуация позволяет постепенно выходить из режима жестких ограничений. "Надеюсь, в ближайшие дни, недели мы сможем возобновить проведение мероприятий, - сказал вице-премьер. - Я хочу, чтобы после того, как за летний сезон мы отработаем подходы в организации безопасного проведения соревнований, мы могли бы с уверенностью предлагать проводить и международные соревнования в стране начиная с осени". Москва будет ждать августа Чернышенко отметил, что решение об условиях и форматах проведения спортивных соревнований в условиях пандемии остается за главами регионов. Глава Москомспорта Алексей Кондаранцев заявил, что власти Москвы, где ситуация с коронавирусом еще остается сложной, пока не будут форсировать возвращение массового спорта на стадионы и площадки.

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"Согласно решению мэра, организация отдыха граждан и проведение иных подобных мероприятий перенесены на срок не ранее 1 августа. В департаменте прорабатывают вопрос организации единого календарного плана и перенос сроков проведения мероприятий на осенне-зимний период", - подчеркнул руководитель Департамента спорта Москвы. Возвращение спорта высших достижений к нормальной жизни началось после того, как члены сборных России стали возвращаться на федеральные базы подготовки. "Тренировочный процесс был восстановлен по 20 видам спорта для более чем 1 000 членов сборных команд", - добавил Матыцин. Все федерации в условиях пандемии получают финансовую поддержку от ОКР Глава ОКР Поздняков отметил, что нет ни одной федерации, который было бы отказано в финансировании. "До Олимпиады только на поддержку федерациям было направлено 426 млн рублей", - сообщил Поздняков. Ранее сообщалось, что из-за переноса Олимпиады в Токио на 2021 год объем финансирования спортивных федераций в рамках программы подготовки к Играм был увеличен на 267 млн рублей.

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По словам президента ОКР, российские спортсмены будут жить в комфортных условиях во время проведения Олимпийских игр в Токио. "Представители ОКР несколько раз выезжали в Японию, разработаны вопросы по логистике, проведены встречи с представителями федераций. По их результатам сформированы предварительные графики, отрабатываются вопросы потребностей федераций по финансированию", - отметил Поздняков. Проживать спортсмены будут в отдельном комфортном помещении. ОКР ожидает, что в связи с эпидемиологической обстановкой будут дополнительные требования по углубленному медицинскому обследованию. Глава ПКР Лукин сообщил, что в Паралимпийских играх в Токио примут участие около 280 российских атлетов в 19 видах спорта. Возвращение на стадионы начнется с футбола Возвращение спорта на стадионы начнется с футбола, 19 июня планируется проведение первых матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги. Глава РФС Дюков рассказал участникам заседания коллегии о том, какие шаги были сделаны футбольным союзом в условиях пандемии и с какими глобальными проблемами ей пришлось столкнуться. Дюков подчеркнул, что имеющиеся у РФС наработки возобновления соревнований в условиях пока не сошедшей на нет пандемии могут быть полезны федерациям по другим видам спорта. "Мы закупили для наших сборных и тестирования сотрудников отечественные лаборатории, - сказал глава РФС. - Они позволяют в течение часа проводить диагностику команды, у нас в стране действуют сотни лабораторий. Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы. Применение таких экспресс-лабораторий сделают территории чистыми от COVID-19, хотел бы порекомендовать эти мини-лаборатории другим федерациям".