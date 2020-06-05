Дегтярев: Брагин обладает авторитетом среди хоккеистов и умеет сплотить команду

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин обладает необходимым для наставника опытом и авторитетом и умеет сплотить команду. Такое мнение ТАСС выразил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В пятницу 64-летний Брагин стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Также Брагин в пятницу был объявлен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги СКА.