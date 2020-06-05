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Сборные по хоккею

Дегтярев: Брагин обладает авторитетом среди хоккеистов и умеет сплотить команду

В пятницу 64-летний специалист стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин обладает необходимым для наставника опытом и авторитетом и умеет сплотить команду. Такое мнение ТАСС выразил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В пятницу 64-летний Брагин стал главным тренером сборной России, сменив на этом посту Алексея Кудашова. Также Брагин в пятницу был объявлен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги СКА.

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"Валерий Николаевич - опытный профессионал: в его копилке золотые, серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира среди молодежных команд. Он стал тренером и наставником для поколений российских хоккеистов, многие из которых впоследствии стали мировыми звездами, - заявил Дегтярев. - Очень важно для главного тренера сборной иметь такой вес и авторитет среди игроков, чтобы сплотить, сделать из команды единое целое и повести вперед. Уверен, что богатый опыт и набор компетенций поможет Валерию Николаевичу добиться успеха на новой должности и продолжить развивать российский хоккей".

Ранее Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Вместе со своими подопечными специалист стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды - бронзовые.

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