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Влияние коронавируса на спорт

Гимнасты Белявский и Стретович успешно прошли тестирование на коронавирус

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на базе "Озеро Круглое" с 24 мая

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тесты на коронавирус призеров Олимпийских игр гимнастов Давида Белявского и Ивана Стретовича дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

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Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на базе "Озеро Круглое" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов коронавирус не был выявлен, после чего они получили возможность приступить к тренировкам. По решению тренерского штаба от участия в этом сборе был освобожден абсолютный чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, который занимается в настоящее время лечением старой травмы.

"У Давида с Иваном все нормально, тесты отрицательные, - сказала Родионенко. - По поводу тренировок - им могут выписать двухнедельную изоляцию, потому что они летели в Москву самолетом. Мы настаиваем, чтобы им разрешили тренироваться с завтрашнего дня. Посмотрим, что будет, но пока все нормально".

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Летние олимпийские виды спорта
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