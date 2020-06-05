Гимнасты Белявский и Стретович успешно прошли тестирование на коронавирус

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на базе "Озеро Круглое" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов коронавирус не был выявлен, после чего они получили возможность приступить к тренировкам. По решению тренерского штаба от участия в этом сборе был освобожден абсолютный чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, который занимается в настоящее время лечением старой травмы.

"У Давида с Иваном все нормально, тесты отрицательные, - сказала Родионенко. - По поводу тренировок - им могут выписать двухнедельную изоляцию, потому что они летели в Москву самолетом. Мы настаиваем, чтобы им разрешили тренироваться с завтрашнего дня. Посмотрим, что будет, но пока все нормально".