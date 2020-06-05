Ларионов считает важным, чтобы в "молодежку" попадали хоккеисты, прошедшие честный путь

Ларионов входил в тренерский штаб команды на последнем молодежном чемпионате мира. После турнира он высказал мнение, что формированию сильной молодежной сборной мешают коррупция в Молодежной хоккейной лиге, Высшей хоккейной лиге, а также засилье ветеранов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По его словам, в российском хоккее многое нужно менять, в частности, молодым хоккеистам нужно больше давать времени играть в КХЛ. Президент КХЛ Алексей Морозов, который тогда был управляющим директором МХЛ, в ответ сказал, что слова Ларионова бросают тень на репутацию КХЛ и МХЛ.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главному тренеру молодежной сборной России по хоккею Игорю Ларионову важно отбирать в команду игроков, который заработали место в составе по спортивному принципу. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Мы с Морозовым поговорили. Мы сейчас формируем новую сборную, которая будет играть, и для меня важно находить ребят, которые прошли честный путь и по спортивному принципу заработали место в составе, - сказал Ларионов. - Я вижу, что сейчас движение пошло в лучшую сторону. Я надеюсь, что мы совместными усилиями все исправим и будем получать продукт, который будет давать результат".

"Я собрал колоссальную информацию о каждом игроке во время подготовки к молодежному чемпионату мира. Для меня очень важно дать всем мальчишкам в команде почувствовать себя, я готов отдать свой опыт этим ребятам для того, чтобы команда была еще лучше. Хоккей - игра ошибок, если мы не будем давать возможность игрокам ошибаться, то мы не поймем их лучшие качества и не дадим их реализовать. Мне хочется собрать весь опыт, который я получил и все привить этим мальчишкам", - добавил он.

Ларионов назвал мечтой победу на молодежном чемпионате мира, который в 2021 году пройдет в Канаде. "Я смотрю вперед с большими ожиданиями. Важно понять, что мы имеем сегодня, чтобы пополнить ряды национальной командой. Главное - никого не пропустить среди молодых ребят, развить в них тот наш хоккей, в который мы привыкли играть и к которому сейчас возвращаемся", - заключил главный тренер молодежной сборной.