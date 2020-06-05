Чемпионка мира в беге на 400 метров Эйд Насер временно дисквалифицирована

ТАСС, 5 июня. Чемпионка мира легкоатлетка Сальва Эйд Насер из Бахрейна временно дисквалифицирована решением независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU). Об этом сообщает пресс-служба организации.

AIU начал дело против 22-летней спортсменки, вследствие чего на нее распространяется временное отстранение от соревнований. Бегунья обвиняется в недоступности для антидопингового тестирования, что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства.

Насер стала чемпионкой мира в беге на 400 м на прошедшем в 2019 году мировом первенстве в катарской Дохе, где она установила рекорд Азии (48,14). Также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира - 2017, две золотые и одна серебряная награды Азиатских игр.