Александр Медведев: назначение Брагина тренером ХК СКА указывает вектор развития клуба

"Брагин уже работал в нашем тренерском штабе, я его лично и давно знаю по работе в КХЛ и Федерации хоккея России, - сказал Медведев. - Его любят молодые, что очень важно с учетом омоложения в СКА. Любит наступающий, атакующий хоккей, он не боялся никого, пришло время и на клубном уровне показать свои возможности. Эта перемена - не дискредитация работы Кудашова, она показывает вектор развития СКА".

"У Брагина в молодежке не было любимчиков в клубах, всегда играли самые сильные. Его выбор между нашими местными и теми, кто играл за рубежом, всегда был объективен. Спортивный принцип и объективность тренера - это залог успеха", - добавил Медведев.

Ранее Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Вместе со своими подопечными специалист стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды - бронзовые. Брагин с нынешнего года входил в тренерский штаб СКА.