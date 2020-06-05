Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Матчи чемпионата Крыма по футболу после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновятся 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.

Чемпионат Крыма был приостановлен 19 марта. "Президиум Крымского футбольного союза утвердил дату возобновления матчей чемпионата премьер-лиги сезона-2019/20, - говорится в сообщении. - 4 июля чемпионат будет продолжен матчами 18-го тура, а последний тур состоится 30 августа 2020 года".

Также были определены даты проведения полуфинальных матчей розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза. Первые полуфинальные матчи пройдут 15 июля, ответные - 12 августа. Финал турнира состоится 5 сентября.

В ближайшее время Крымский футбольный союз на официальном сайте опубликует измененный календарь сезона, а также внесет все необходимые изменения в регламент чемпионата с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В турнирной таблице после 17-го тура лидирует "Евпатория", в активе которой 44 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (31), "Крымтеплица" (31), "Севастополь" (28), "Кызылташ" (25), "Фаворит - ВД Кафа" (11), "Океан" (11), "Инкомспорт" (10).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.